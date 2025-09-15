В Токтогуле открылся новый стадион. Фото

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На церемонии присутствовал президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев
14 сентября в городе Токтогул прошло открытие реконструированного современного стадиона имени Эргеша Ормонова, сообщили в КФС.
На церемонии присутствовал президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев, а открытие стадиона продолжилось матчем Токтогул – Базар-Коргон.
По словам Ташиева, эта арена повысит интерес молодёжи к спорту и послужит укреплению национального единства и дружбы.
- Характеристики стадиона:
- общая площадь — 2 гектара
- трибуны — 3450 мест
- оснащён системой VAR, медиа- и VIP-залами
- установлен искусственный газон и современная система вечернего освещения.
Эта арена была построена на замену старого стадиона, построенного в 1980 году, и была полностью отремонтирована в короткие сроки благодаря инициативе Ташиева и Жапарова в мае 2024 года.
Источник: АКИpress