В Токтогуле открылся новый стадион. Фото

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На церемонии присутствовал президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев

14 сентября в городе Токтогул прошло открытие реконструированного современного стадиона имени Эргеша Ормонова, сообщили в КФС.

На церемонии присутствовал президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев, а открытие стадиона продолжилось матчем Токтогул – Базар-Коргон.

По словам Ташиева, эта арена повысит интерес молодёжи к спорту и послужит укреплению национального единства и дружбы.

Характеристики стадиона:

общая площадь — 2 гектара

трибуны — 3450 мест

оснащён системой VAR, медиа- и VIP-залами

установлен искусственный газон и современная система вечернего освещения.

Эта арена была построена на замену старого стадиона, построенного в 1980 году, и была полностью отремонтирована в короткие сроки благодаря инициативе Ташиева и Жапарова в мае 2024 года.

Источник: АКИpress