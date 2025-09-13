Камчыбек Ташиев встретился с жителями Кулатовского айылного аймака

Заместитель председателя Кабинета министров – глава ГКНБ Камчыбек Ташиев провел встречу с жителями Кулатовского айылного аймака Ноокатского района.



Камчыбек Ташиев рассказал о мерах по борьбе с коррупцией, ликвидации преступных группировок и укреплению общественного порядка.



Местные жители озвучили проблемы села и обратились с просьбой помочь в решении ряда социальных вопросов. Среди основных — обеспечение чистой водой, строительство новой школы, необходимость в машине скорой помощи, ремонт дорог и другие важные условия для жизни.



Глава ГКНБ поручил соответствующим руководителям заняться решением этих вопросов. Он пообещал предоставить Кулатовскому айыл окмоту новую машину скорой помощи и содействовать строительству здания школы.

