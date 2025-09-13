На складе в Бишкеке произошел пожар

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Дополнительная информация будет представлена позже.

Сегодня, 13 сентября, поступила предварительная информация о возгорании на складе, расположенном в Свердловском районе города Бишкека. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, для тушения пожара в 15.48 было привлечено одно отделение № 2 ПЧ Свердловского района. Дополнительно в 15.52 были направлены два отделения № 3 ПЧ города Бишкека. В общей сложности были задействованы три боевых расчета и штаб.

Источник: 24.kg