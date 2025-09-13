В Ошской области незаконно приватизированные объекты возвращены государству

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе работы выявил факт незаконной приватизации и вывода из госсобственности участка с железнодорожными путями со стороны акционерного общества «Кызыл-Кия комур».

Установлено, что решением мэрии города Кызыл-Кия от 3.12.2004 года, с нарушением требований законодательства на баланс акционерного общества было передано железнодорожный путь — 10860 метров с площадкой (с сооружениями и техникой) общей площадью 10 га, а также здание детского сада — 11131 м² на общей площади 1,3 га и здания детского лагеря площадью 937,2 м², расположенного в с. Ак-Булун Ноокатского района Ошской области, не подлежащее приватизации.

По результатам проведенных мероприятий указанные объекты были возвращены в государственную собственность.

ГКНБ КР продолжает работу по выявлению и возвращению незаконно приватизированных объектов, ранее выведенных из государственной собственности с нарушением закона.