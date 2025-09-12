Пункты пропуска «Кызыл-Бел» и «Кызыл-Кия» модернизируют

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Меры направлены на повышение эффективности работы КПП

Председатель Государственной таможенной службы Алмаз Салиев в рамках рабочей поездки на таможню «Баткен» осмотрел объекты инфраструктуры и обсудил вопросы реконструкции пунктов пропуска «Кызыл-Бел» и «Кызыл-Кия».

Как сообщили в ведомстве, Алмаз Салиев поручил таможне «Баткен» обеспечить тесное взаимодействие с проектной организацией для ускорения подготовки проектной документации по реконструкции пунктов пропуска.

Также председатель ГТС дал ряд дополнительных поручений:

- для создания безопасных условий для пешеходов и разделения потоков транспортных средств «экспорт/импорт» организовать двухсторонние встречи с представителями Таможенной службы Республики Узбекистан для обсуждения и согласования предварительного эскизного проекта для реконструкции «Кызыл-Кыя»;

- для расширения территории и реконструкции пункта пропуска «Кызыл-Кия» ГП «ТИ» ускорить принятие на баланс земельного участка площадью 0,70 га, принадлежащего ОАО «Айыл Көмөк» на баланс таможни «Баткен».

В ГТС отметили, что меры направлены на повышение эффективности работы пунктов пропуска, создание безопасных и удобных условий для граждан и бизнеса, а также на дальнейшее развитие инфраструктуры таможенной службы.

Источник: vesti.kg



