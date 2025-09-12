В Кыргызстан поступит инвестиция в размере $56 млн для строительства школ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ближайшие дни соглашение будет ратифицировано в Жогорку Кенеше.

В Кыргызстан поступит инвестиция в размере $56 млн. Об этом сообщила министр просвещения Догдуркул Кендирбаева.

По ее словам, в ближайшие дни соглашение будет ратифицировано в Жогорку Кенеше. На эти средства планируется строительство школ в Бишкеке.

"При этом президент поручил временно приостановить возведение новых школ в регионах и сосредоточиться на строительстве объектов в столице. В сфере строительства тоже есть дисбаланс, мы об этом неоднократно говорили. Например, в некоторых селах построено сразу несколько маленьких школ, где не хватает ни учителей, ни, главное, самих учащихся. По действующим нормативам предельная численность учеников в сельских школах составляет 30 человек в классе, в городских - 36. Однако в ряде сельских школ в классах обучаются по 20-25 детей. Чтобы урегулировать этот процесс, внедряется принцип цифрового учета демографии", - сказала министр.

