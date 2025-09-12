На айтыше в честь 225-летия Алымбека датки главный приз выиграл Чынгызхан Кожошев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общий призовой фонд айтыша составил 6 млн сомов.

На джайлоо Калама в Алайском районе сегодня прошел финальный этап международного айтыша акынов, посвященного 225-летию Алымбека датки. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства президента в Ошской области.

По их данным, из восьми акынов, вышедших в финал, лучшим был признан Чынгызхан Кожошев, который выиграл главный приз - однокомнатную квартиру в городе Ош.

Призовые места распределились следующим образом:

1 место: Изат Айдаркулова (500 тысяч сомов)

2 место: Кутман Садыбакасов (300 тысяч сомов)

3 место: Жылдызбек Тороканов (200 тысяч сомов).

В мероприятии приняли участие государственный секретарь Марат Иманкулов, глава Ошской области Эльчибек Джантаев, депутаты Жогорку Кенеша, зарубежные гости и местные жители, которые вручили призы победителям.

