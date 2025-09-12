ГКНБ вернул государству хлебзавод в Сулюкте, незаконно приватизированный в 2000 году

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в ходе проводимой наступательной работы по возврату государству незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов на баланс государства был возвращен бывший хлебзавод г.Сулюкта. В ходе проверки было установлено, что хлебзавод в 2000 году был передан в частную собственность путем открытого аукциона с нарушениями Земельного Кодекса Кыргызской Республики.

По результатам проведенных мероприятий, территория завода с прилегающей территорией площадью 0.32га, расположенного в г.Сулюкта в добровольном порядке была перерегистрирована на баланс мэрии г.Сулюкта.