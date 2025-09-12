Глава Института сейсмологии прокомментировал землетрясение, которое ощутили бишкекчане

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Многие отметили, что толчок был сильным, и сначала пришла вертикальная волна. То есть первый толчок был вертикальным.

Директор Национальной академии наук и Института сейсмологии Канат Абдрахматов прокомментировал АКИpress землетрясение, которое ощутили бишкекчане.



Землетрясение произошло в 13:57 12 сентября. Сила подземных толчков в эпицентре составила около 4,5 балла. По предварительным данным, очаг землетрясения находился на территории Кыргызстана, в 20 км к юго-востоку от Бишкека. В Бишкеке интенсивность землетрясения составила 4 балла.



По его словам, был вертикальный толчок. «Многие отметили, что толчок был сильным, и сначала пришла вертикальная волна. То есть первый толчок был вертикальным. Такое ощущение связано с глубиной очага — около 15-20 км, мы еще уточняем. Поскольку эпицентр находился достаточно близко к Бишкеку, именно поэтому почувствовался вертикальный толчок.



Некоторые связывают событие с Иссык-Атинским разломом. Но это неверно: глубина разлома не превышает 4 км, тогда как очаг нынешнего землетрясения был на глубине 15-20 км, под Кыргызским хребтом к югу от города», - сказал он.



Абдрахматов рассказал, что в Бишкеке действует сеть из 10 сейсмических станций. «Информация наших специалистов более достоверна. У других сетей станции находятся на расстоянии 100-1000 км, что снижает точность», - добавил он.



Главный сейсмолог сказал, что афтершоков можно не ожидать. «Афтершоки маловероятны, так как землетрясение слабое. Для сравнения: максимум по шкале — 12 баллов, а здесь было всего 4,5. Такие события обычно не сопровождаются повторными толчками. Другое дело, например, сильное землетрясение 1992 года в Суусамыре, где в эпицентре было 10 баллов. Тогда афтершоки были около 3 тыс. слабых толчков и они продолжались целый год», - озвучил он.



По данным Каната Абдрахматова, подобные землетрясения — обычное явление. «В Кыргызстане ежегодно фиксируется около 9300-9500 сейсмических событий. В этом году показатели пока остаются в пределах нормы. Впереди еще 3-4 месяца и мы будем смотреть на данные», - заключил он.

Источник: АКИpress

