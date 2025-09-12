Экс-мэра Балыкчи задержали в Шереметьево и выдворили из Москвы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Всех прилетевших из Узбекистана задерживали на 2–3 суток, после чего 60–70% людей отправляли обратно»

Экс-мэра Балыкчи Султана Кермалиева задержали в аэропорту Шереметьево вместе гражданами Узбекистана и посадили в камеру временного содержания. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

По его словам, ранее он летал в Москву из Бишкека и проблем не возникало. А в этот раз полетел через Узбекистан и всех задержали.

«В аэропорту Шереметьево всех граждан, прилетевших из Узбекистана, задерживали, проверяли 2–3 суток, после чего 60–70% людей отправляли обратно. Среди них были женщины и маленькие дети, и к ним относились крайне плохо. Хочу подчеркнуть, что нам, кыргызам, нужно быть благодарными власти. По сравнению с другими странами к нам в России относятся очень хорошо. И в этом есть заслуга Садыра Жапарова», - отметил Кермалиев.

В итоге его и других пассажиров отправили обратно в Узбекистан.

Источник: vesti.kg



