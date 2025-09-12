В селе Кочкор строят новый автовокзал за 394 миллиона сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общая стоимость объекта составляет 394 миллиона сомов.

В селе Кочкор Нарынской области продолжается строительство современного автовокзала. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, реализация проекта осуществляется департаментом жилищно-гражданского строительства и финансируется за счет республиканского бюджета.

«Общая стоимость объекта составляет 394 миллиона сомов. Новый автовокзал общей площадью 14 тысяч 469 квадратных метров будет состоять из двухэтажного здания. Строительные работы ведутся в соответствии с современными стандартами и направлены на обеспечение удобства и безопасности пассажиров», — говорится в сообщении.

Реализация проекта направлена на улучшение транспортной инфраструктуры региона.

Источник: 24.kg