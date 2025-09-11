В Токмоке откроется Исламская академия

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Исламская академия учреждается для развития системы теологического образования, подготовки высококвалифицированных кадров.

В Токмоке открывается Исламская академия. Об этом рассказал президент Садыр Жапаров во время встречи с религиозными лидерами государств - членов Организации тюркских государств.

"В последние годы в Кыргызстане проведен ряд реформ в религиозной сфере, оказывается всесторонняя поддержка Духовному управлению мусульман Кыргызстана - муфтияту.

В этом году Государственная комиссия по делам религий была преобразована в Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений при президенте и вошла в сферу моего личного контроля.

Кроме того, в ближайшие дни в Токмоке откроется Исламская академия, созданная с целью повышения уровня религиозной грамотности, переподготовки и повышения квалификации религиозных служителей", - сказал Садыр Жапаров и добавил, что принят новый закон, направленный на обеспечение свободы вероисповедания граждан.

Напомним, договоренность о создании академии была достигнута в 2019 году. Указ о ее создании президент Садыр Жапаров подписал в декабре 2023 года. Сообщалось, что Исламская академия учреждается для развития системы теологического образования, подготовки высококвалифицированных кадров.

Источник: kaktus.media