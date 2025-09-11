В Маевке снесли 17 незаконных построек

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Проверка прошла на 396-м контуре.

Межрайонное управление по Бишкеку и Чуйской области Службы по контролю за использованием земли и воды совместно с местными органами власти провело рейд по выявлению незаконных построек на территории Маевского айыльного аймака. Об этом сообщает Минсельхоз.

Проверка прошла на 396-м контуре. Комиссия выявила 40 объектов, возведенных с нарушением закона. По итогам рейда были снесены фундаменты 17 жилых домов.

По остальным объектам проведены разъяснительные работы. Большинство граждан добровольно подписали обязательства о сносе незаконных построек и восстановлении земельных участков.

Источник: economist.kg