В центре Бишкека ввели запрет на гольфкары, веломобили и квадроциклы

Муниципальная инспекция мэрии Бишкека провела рейд на площади Ала-Тоо в рамках исполнения распоряжения №100. Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно документу, запрещено движение по центральным улицам столицы на гольфкарах, веломобилях, велорикшах и квадроциклах.

Ограничение распространяется на следующие улицы, проспекты и бульвары:

Ж. Абдрахманова, Киевскую, Тоголока Молдо, Жибек Жолу, Малдыбаева, Ахунбаева, Айтматова, Масалиева, Молодой Гвардии, Эркиндик.

В мэрии отметили, что в отношении владельцев, оказывающих услуги на перечисленных улицах, принимаются меры в рамках действующего законодательства.

Источник: economist.kg