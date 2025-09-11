В Кыргызстане зарегистрировано почти 15 тысяч случаев ВИЧ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Из них 14 105 — граждане страны, 884 – иностранцы.

По состоянию на 1 августа 2025 года в Кыргызстане зарегистрировано 14 989 случаев ВИЧ. Об этом сообщил Республиканский центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ.

За весь период наблюдения за эпидемией в Кыргызстане умерло 3 698 человек. Только в 2024 году ВИЧ впервые выявили у 975 граждан Кыргызстана, при этом 457 человек (46,7%) сообщили о пребывании в миграции за рубежом.

За январь–август 2025 года ВИЧ выявлен у 634 человек, из них 294 (46,3%) также сообщили о пребывании в миграции за рубежом.

Источник: Кабар