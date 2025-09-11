В 2026 году будет повышена зарплата медиков, - министр

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ежегодно повышается зарплата медиков.

В 2026 году будет повышена зарплата медиков, сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев на заседании Жогорку Кенеша.



Депутат Нилуфар Алимжанова отметила, что предлагаемый законопроект, которым предусмотрено ужесточение ответственности за нападение на медиков, нужен. Однако статус медиков нужно поддерживать не только зарплатой, но и хорошими условиями работы.



По словам министра, ежегодно повышается зарплата медиков. «В 2026 году также планируется повышение. Мы это понимаем и ведём работу в этом направлении», - сказал он.

Источник: АКИpress

