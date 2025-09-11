ДУМК наградил Садыра Жапарова орденом «Айкөл»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Одним из важнейших направлений сотрудничества в рамках ОТГ является взаимодействие в религиозной сфере.

Президент Садыр Жапаров был удостоен ордена «Айкөл» Духовного управления мусульман Кыргызстана за вклад в укрепление культурных связей между тюркскими государствами и за поддержку в развитии духовных ценностей. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.



Садыр Жапаров 11 сентября принял делегацию религиозных лидеров государств-членов Организации тюркских государств.



Глава государства напомнил, что 6 ноября прошлого года в Бишкеке состоялся 11-й саммит ОТГ, по итогам которого председательство в Организации перешло к Кыргызстану. Он отметил, что одним из важнейших направлений сотрудничества в рамках ОТГ является взаимодействие в религиозной сфере.