Садыр Жапаров принял религиозных лидеров стран ОТГ

Президент Садыр Жапаров 11 сентября принял делегацию религиозных лидеров государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ), а также был награжден орденом «Айкөл» ДУМК за вклад в укрепление культурных связей и развитие духовных ценностей. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



В своем выступлении Жапаров напомнил, что 6 ноября прошлого года в Бишкеке состоялся 11-й саммит ОТГ, по итогам которого председательство в Организации перешло к Кыргызстану.



Президент отметил, что одним из важнейших направлений сотрудничества в рамках ОТГ является взаимодействие в религиозной сфере.



«Мы должны направить усилия на то, чтобы ценности Ислама - религии веры и нравственности, единства и согласия, сочетались с национальными традициями и культурным наследием тюркского мира и служили светлому будущему наших народов. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению нравственных устоев общества.



В связи с этим ваше заседание имеет особое значение в деле укрепления духовного единства тюркских государств, развития братских и дружественных отношений», - сказал Садыр Жапаров.



Он добавил, что Кыргызстан - многоконфессиональная и многонациональная страна. 90% населения составляют мусульмане.



«В этой связи в последние годы в Кыргызстане проведен ряд реформ в религиозной сфере, оказывается всесторонняя поддержка Духовному управлению мусульман Кыргызстана (ДУМК) - Муфтияту.



В этом году Государственная комиссия по делам религий была преобразована в Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений при президенте и вошла в сферу моего личного контроля.



Кроме того, в ближайшие дни в городе Токмок откроется Исламская академия, созданная с целью повышения уровня религиозной грамотности, переподготовки и повышения квалификации религиозных служителей», - сказал Садыр Жапаров и добавил, что принят новый закон, направленный на обеспечение свободы вероисповедания граждан.



Глава государства также отметил, что в современном мире усиливается влияние различных религиозных течений, и особенно молодежь через интернет и социальные сети легко попадает под их воздействие.



В этой связи глава государства подчеркнул, что одной из ключевых задач духовных лидеров является воспитание молодого поколения на основе традиционных религиозных ценностей и национальных обычаев. Он обозначил, что обществу нужны молодые люди с чистой верой, образованные и устойчивые к пагубным влияниям чуждых идей.



В своем выступлении президент призвал духовных лидеров активно работать над тем, чтобы уберечь молодежь от радикальных течений, дать им правильное наставление и знания, способствующие укреплению национального единства и стабильности.



Муфтии стран ОТГ выразили благодарность Садыру Жапарову за прием и отметили результаты, достигнутые в период председательства Кыргызстана в Организации.



Муфтии заверили, что приложат все усилия для противодействия радикализму, а также для просвещения молодежи и воспитания ее в духе веры, нравственности и национальных традиций.

