В Ошской области чиновника задержали за сексуальные домогательства

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Замглавы райгосадминистрации заключили под стражу

В Ошской области заместителя главы райгосадминистрации задержали за сексуальные домогательства, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, в начале сентября текущего года в милицию обратилась жительница Ошской области с заявлением о домогательствах со стороны сотрудника одной из государственных организаций, к которому она обращалась с просьбой о содействии в решении социального вопроса.

По словам 28-летней заявительницы, мужчина настойчиво принуждал её к действиям сексуального характера, обещая различные выгоды. Кроме того, он направлял на её телефон непристойные фотографии и видео.

По данному факту УВД Ошской области возбудило уголовное дело по статье 156 УК КР «Понуждение к действиям сексуального характера». Задержан 38-летний А.А., занимающий должность заместителя главы районной государственной администрации. Постановлением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: vesti.kg



