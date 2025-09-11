ГКНБ объявил в розыск казахстанского бизнесмена Камалутина Халикова

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов добытых преступным путем, установлены факты финансирования деятельности ОПГ т.н. «вора в законе» К.Асанбека входившего в международную преступную группировку «Братский круг» со стороны гражданина РК – Халикова Камалутина Магомедовича (президент федерации бокса Карагандинской области, имеет финансовые активы в сфере строительства, ранее привлекался к уголовной ответственности организацию ОПГ на территории РК, занимался контрабандой товаров из КР в РК).

Так, К.Халиков зная о преступной деятельности К.Асанбека в систематическом получении последним денежных средств от незаконных действий в виде рэкета, вымогательства, осуществления поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, а также о неоднократной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления по статьям «убийство», «похищение человека» и «организация преступного сообщества (преступной организации)», в целях получения поддержки, покровительства на территории КР для ведения совместных бизнес проектов, установил связь т.н. «вором в законе» К.Асанбеком.

При этом К.Халиков неоднократно проводил досуг и встречи с К.Асанбеком на территории центра отдыха «Барс», расположенного на территории Иссык-Кульской области.

На основании собранных материалов в отношении К.Халикова постановлением Октябрьского районного суда г.Бишкек заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также он объявлен в розыск.