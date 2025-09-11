В Кыргызстан прибыли муфтии Казахстана, Узбекистана и Турции

В Кыргызстан прибыли делегации из Турции, Узбекистана и Казахстана для участия в VI заседании председателей духовных управлений стран Организации тюркоязычных государств, которое пройдет 11 сентября в Бишкеке, сообщают в ДУМК.



В Кыргызстан 11 сентября прибыл председатель Управления по делам религии Турции (Диянет), профессор, доктор Али Эрбаш. В состав делегации Турции вошли первый заместитель председателя Селим Аргун, председатель Совета учёных Абдуррахман Хачкалы, а также сотрудники управления Бурак Орхан, Угур Булут и Мухаммед Мурат Жанполат. Днём ранее в Бишкек прибыли руководитель международных связей турецкого муфтията Салих Гёр и доктор Фатих Мехмет Айдын.



10 сентября муфтий мусульман Кыргызстана Абдулазиз кары Закиров встретил председателя Духовного управления мусульман Узбекистана, муфтия, шейха Нуриддина Холикназарова. В состав делегации Узбекистана вошли помощник муфтия Рахматуллох Холикназаров, руководитель международного и протокольного отдела Шавкат Абдухалилов, заместитель руководителя центра фетв Гуломжон Холбоев и другие представители муфтията.



В тот же день Абдулазиз кары Закиров встретил и верховного муфтия Казахстана Наурызбая ажы Таганулы. В делегацию Казахстана вошли помощник муфтия Ораз Деулет, директор Института исламских исследований Кыдыр Торали Едилбайулы, а также прибывшие ранее заместитель муфтия Сансызбай Чуханов, руководитель аппарата Гилимбек Мажиев, специалисты отдела фетв и секретарь Совета улемов.

