ГУОБДД опровергло обвинения депутата в незаконных действиях сотрудников

Бишкек, "САЯСАТ.KG".

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения распространило официальное заявление в ответ на информацию, озвученную депутатом Жогорку Кенеша относительно якобы незаконных действий сотрудников при рассмотрении материалов по дорожно-транспортным происшествиям и в части мер к водителям, выезжающим с таможенного терминала без государственных номерных знаков.

Ведомство напомнило, что по всем фактам ДТП на место происшествия выезжает следственно-оперативная группа, которая регистрирует материалы в соответствии с законодательством:

в АИС «Единый реестр правонарушений» МВД КР — если нет пострадавших;

в Едином реестре преступлений МВД КР — если имеются пострадавшие или погибшие.

Все материалы направляются в Следственную службу территориальных подразделений МВД для определения состава преступления. При наличии признаков преступления процессуальное решение принимает следственный орган, включая передачу в суд. Если речь идёт о правонарушении, материалы возвращаются в подразделения ГУОБДД для установления виновных лиц.

ГУОБДД подчеркнуло, что каждая правонарушившая сторона несёт ответственность в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Рассмотрение дел проводится в срок до 10 дней, при необходимости продлевается ещё на 10.

Особо отмечено, что управление транспортным средством без госномерных знаков или с их искажением является правонарушением (ст. 182 КоАП). Если владелец не зарегистрировал авто в течение 10 дней после завершения таможенных процедур, также наступает ответственность. В таких случаях регистрационные органы направляют водителей в ГУОБДД для составления протоколов.

ГУОБДД опровергло сведения о якобы существующих «штатных постах» у таможенного терминала. Там расположены будки таможенной службы, а дежурство несёт лишь передвижной пост патрульной милиции для регулирования движения. Эвакуация автомобилей производится только в случаях, прямо предусмотренных законом — при нарушениях правил стоянки или помещении авто на штрафстоянку.

Ведомство назвало обвинения, озвученные в парламенте, необоснованными и заявило, что в своей деятельности строго руководствуется принципами законности, объективности и соблюдения прав граждан.

