В Бишкеке немного похолодает. Прогноз погоды на 11-14 сентября

Бишкек, "САЯСАТ.KG".

Во второй половине недели в Бишкеке сохранится ясная и теплая погода. Такой прогноз дают синоптики.

11 сентября переменная облачность. Ночью температура опустится до +15 градусов, днем воздух прогреется до +27 градусов.

12-13 сентября будет ясно. Ночью немного похолодает — до +12 градусов, а днем будет +32 градуса.

14 сентября небольшая облачность. Ночью обещают так же около +12 градусов, днем столбик термометра поднимется лишь до +29 градусов.