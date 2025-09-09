ЦИК предупредил о мошенничестве

Бишкек, "САЯСАТ.KG". "Мы призываем всех граждан, столкнувшихся с подобными случаями, незамедлительно сообщать в правоохранительные органы"

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики информирует: в последнее время участились случаи мошенничества в мессенджере WhatsApp и социальных сетях.

Злоумышленники используют фотографии председателя ЦИК КР Тынчтыка Шайназарова, создают фейковые аккаунты и от его имени обращаются к политикам, депутатам местных кенешей и гражданам с различного рода сообщениями.

ЦИК КР официально заявляет, что вся деятельность комиссии осуществляется исключительно в рамках закона. Любые подобные обращения являются мошенническими и не имеют отношения к ЦИК КР.

"Мы призываем всех граждан, столкнувшихся с подобными случаями, незамедлительно сообщать в правоохранительные органы", - говорится в сообщении ЦИК.

В условиях цифровых технологий особенно важно проявлять бдительность и проверять достоверность информации и источников, с которыми вы взаимодействуете.

Источник: kaktus.media