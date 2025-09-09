С начала года по коррупции возбуждено 278 уголовных дел – ГП

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 36 дел сокращены, 62 дела приостановлены и 4 дела объединены в другие дела.

С начала 2025 года по коррупции возбуждено 278 уголовных дел, из них 21 передано в суд. Об этом на заседании комитета по правопорядку борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева.

Комитет в первом чтении рассматривает проект нового закона «О противодействии коррупции».

По ее словам, 36 дел сокращены, 62 дела приостановлены и 4 дела объединены в другие дела. По 135 делам идут следственные мероприятия.

Источник: Кабар