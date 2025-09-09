РКФР выделил 3 млн долларов на реконструкцию парка в Джалал-Абаде

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На его территории установят более 30 аттракционов и зон активности

Российско-кыргызский фонд развития выделил 3 млн долларов на реконструкцию парка в Джалал-Абаде. Соглашение подписано между фондом, Нацагентством по инвестициям при президенте КР и мэрией.

За счет этих средств планируется полностью модернизировать центральный парк «Жениш».

«Это первый проект, который реализуется по принципу государственно-частного партнерства. На территории парка будет создано 125 новых рабочих место, установлено более 30 различных современных аттракционов и зон активности», - рассказал председатель правления РКФР Артем Новиков.

Источник: vesti.kg



