Кабмин предложил новые механизмы борьбы с коррупцией

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Действующий закон о противодействии коррупции был принят в 2012 году и несколько раз корректировался, однако остаётся во многом декларативным.

Комитет Жогорку Кенеша по правопорядку 9 сентября в первом чтении рассматривает проект нового закона «О противодействии коррупции», разработанный Кабинетом министров.



Как сообщила заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева, документ разработан во исполнение Государственной стратегии по противодействию коррупции на 2025–2030 годы, утверждённой указом президента КР в июне 2024 года.



По ее словам, действующий закон о противодействии коррупции был принят в 2012 году и несколько раз корректировался, однако остаётся во многом декларативным. В нём отсутствует система измерения уровня коррупции, чёткий механизм антикоррупционного мониторинга, не определён единый уполномоченный орган для координации деятельности всех участников, а также не отражены изменения в Конституции и отраслевом законодательстве последних лет.



Основные положения законопроекта



Круг субъектов коррупционных правонарушений. В их число включены не только государственные и муниципальные служащие, но и руководители госкомпаний, юридических лиц с долей государства, а также частные организации, получающие бюджетные средства для выполнения общественно полезных функций.

Уполномоченный орган по предупреждению коррупции. На него возлагаются функции мониторинга, анализа, оценки уровня коррупции, разработки антикоррупционных мер и методической поддержки.

Координационный совет при Генеральной прокуратуре. Совет объединит усилия правоохранительных, фискальных органов и органов местного самоуправления в противодействии коррупции.

Превентивные меры. Законопроект закрепляет обязательный антикоррупционный мониторинг и исследования, анализ коррупционных рисков, антикоррупционную экспертизу нормативных актов, меры по предотвращению конфликта интересов, внедрение стандартов прозрачности и цифровизацию услуг, развитие антикоррупционной культуры, а также участие гражданского общества в контроле.

Финансовый контроль. Для лиц, замещающих госдолжности, предусмотрено обязательное декларирование доходов, расходов и имущества, передача акций и долей в доверительное управление, уведомление о зарубежных счетах и компаниях.

Ответственность. В проекте перечислены коррупционные правонарушения: вмешательство в деятельность госорганов, использование должностного положения в личных интересах, предоставление незаконных льгот, непредставление деклараций, дарение и принятие подарков и другие. За такие деяния установлена уголовная, дисциплинарная и гражданская ответственность.

Защита информаторов. Лица, сообщившие о фактах коррупции, а также их близкие родственники получают государственные гарантии защиты.

Общественное обсуждение и доработка



Проект был опубликован 13 июня 2025 года на Едином портале общественного обсуждения. В ходе обсуждения поступили предложения. Часть из них была учтена: уточнены перечни субъектов, доработаны формулировки о прозрачности и регулировании конфликта интересов, расширены обязанности государственных органов по внедрению антикоррупционных мер.

Источник: АКИpress

