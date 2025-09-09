Сценарист и продюсер Эльдияр Кененсаров награжден почетной грамотой Кабмина

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующее распоряжение подписал глава Кабмина Адылбек Касымалиев.

Сценариста и продюсера Кененсарова Эльдияра Эламановича наградили почетной грамотой Кабинета министров. Соответствующее распоряжение 3 сентября подписал глава Кабмина Адылбек Касымалиев.



Кененсарова наградили за вклад в развитие культуры Кыргызстана и многолетний добросовестный труд, отмечается в распоряжении.



Эльдияр Кененсаров более известен как участник игр КВН и капитан команды «Азия MIX». Он родился в Бишкеке 2 апреля 1984 года. Сценарист учился в школе-гимназии №70 и №37, позже окончил Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «Финансы и кредит». Выступал сценаристом и продюсером сериала «Общага», а также актёром и руководителем проекта «Большие люди». Является президентом и редактором региональной лиги КВН «Ала-Тоо» в Казахстане.

Источник: АКИpress

