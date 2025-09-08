Садыр Жапаров ознакомился с планами по развитию Нарынской области

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Садыру Жапарову представили информацию по планам строительства дороги Ат-Башы—Баетов—Казарман.

Президент Садыр Жапаров 8 сентября в ходе рабочей поездки в городе Нарын ознакомился с планами по социально-экономическому развитию региона. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Полномочный представитель президента в Нарынской области Нурбек Сатаров доложил главе государства о начале строительства нового родильного дома, городского центра семейной медицины, а также о реализации инвестиционных проектов, включая разработку угольного месторождения Торугарт и другие.



Также Садыру Жапарову представили информацию по планам строительства дороги Ат-Башы—Баетов—Казарман.



В свою очередь, Глава государства поручил завершить строительство водохранилищ и каналов Жаман-Даван и Терек-Сай, реконструкцию центрального парка в с.Баетов, а также приступить к строительству Центра культурного обслуживания в Акталинском районе.



По итогам презентации президент Садыр Жапаров поручил обеспечить целевое использование выделяемых средств на реализацию намеченных проектов.

Источник: АКИpress

