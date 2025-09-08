Скандал вокруг назначения главного детского невролога. В Джальской больнице сообщили, кто освобожден от должности

В Национальном центре охраны материнства и детства сообщили, какие заведующие отделениями освобождены от должностей.



По собственному желанию освобождены от должности: заведующая отделением неврологии Маткеева Айгуль Тунгучбековна и заведующая отделением патологии перинатального периода Жихарева Влада Викторовна.



В больнице отметили, что они выразили несогласие с назначением Асель Кадыровой главным внештатным детским неврологом Министерства здравоохранения.

Источник: АКИpress

