Скандал вокруг назначения главного детского невролога. В Джальской больнице сообщили, кто освобожден от должности

В Национальном центре охраны материнства и детства сообщили, какие заведующие отделениями освобождены от должностей.

По собственному желанию освобождены от должности: заведующая отделением неврологии Маткеева Айгуль Тунгучбековна и заведующая отделением патологии перинатального периода Жихарева Влада Викторовна.

В больнице отметили, что они выразили несогласие с назначением Асель Кадыровой  главным внештатным детским неврологом Министерства здравоохранения.

Источник: АКИpress
 

           