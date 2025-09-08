В Токмаке мотоциклист сбил семью, погиб младенец

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Трагедия произошла около ресторана

В Токмаке мотоциклист сбил семью, скончался младенец. О трагедии сообщили в ГУВД Чуйской области.

По словам правоохранителей, ДТП произошло 7 сентября примерно в 23:00 на улице Ленина близ ресторана «Бону». Семья переходила дорогу в неположенном месте, когда на них наехал мотоцикл марки «Эндуро» белого цвета. От полученных травм 10-месячный младенец скончался на месте происшествия. Родители госпитализированы.

Водитель оставался на месте происшествия. Ведется следствие.

Источник: vesti.kg



