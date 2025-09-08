Садыр Жапаров: Браконьерскими сетями можно выложить дорогу от Бишкека до Москвы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президент призвал граждан остановить незаконный промысел

Президент Садыр Жапаров призвал граждан остановить браконьерство и сохранить природу Кыргызстана.

«За последние 3 года из Иссык-Куля, Сон-Куля и Токтогульского водохранилища собрали сетей длиной 5 700 км. Это расстояние от Бишкека до Москвы и Санкт-Петербурга. В сети кроме рыбы попадает и птица, которая гибнет. Что это за дикость?» - возмутился глава государства.

Он призвал кыргызстанцев остановить незаконный промысел.

«Вы знаете, кто в ваших селах занимается браконьерством. Пристыдите их, остановите, помогите, ведь соответствующие органы не успевают справляться в одиночку. Природа принадлежит всем нам. Поэтому каждый из вас должен выполнить свой гражданский долг и взять это под контроль», - отметил Садыр Жапаров.

Президент также обратился к браконьерам.

«Даже если другой работы не осталось, прекратите причинять вред нашей природе! От ваших сетей страдают не только рыбы, но и утки и другие птицы. Вы ведь тоже наши граждане. У вас ведь тоже есть дети, внуки, правнуки, которые будут жить в Кыргызстане и гордиться нашей Родиной! С давних времен наши предки говорили о необходимости беречь природу, как зеницу ока. Сегодня это особенно актуально», - подчеркнул он.

Источник: vesti.kg



