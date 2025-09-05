Смерть 6-летней Ариэллы под колесами «Лексуса». Суд вынес приговор виновникам ДТП

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Родители Ариэллы посчитали приговор мягким и 5 сентября подали апелляционную жалобу в Чуйский областной суд.

Жайылский районный суд Чуйской области 7 августа вынес приговор по делу о смерти 6-летней Ариэллы. Решением суда с редакцией «Сводка АКИpress» 5 сентября поделилась мать девочки, Керемет Садыбакасова.



Садыбакасова с мужем проживают в городе Москве. В браке у них родились две девочки, и Ариэлла была младшим ребенком. На летние каникулы сестёр отправляли в Кыргызстан к родственникам.



9 июня Садыбакасова прибыла на родину вместе с дочками и отвезла их к дедушке с бабушкой (со стороны отца) в село Ак-Башат Жайылского района. 13 июня свёкор и свекровь Садыбакасовой позвали в гости к соседям, и девочки пошли с ними. Как сообщала Садыбакасова на пресс-конференции в АКИpress, в тот день было очень жарко, и все дети играли на улице.



Примерно в 20:15–20:20, когда ещё было светло, жительница города Кара-Балты Р.Б., 1994 года рождения, находясь за рулем «Лексуса», сбила Ариэллу, которая стояла на обочине дороги, чтобы пропустить авто. Женщина не остановилась и переехала ребенка. Девочка скончалась в больнице.



Во время следствия выяснилось, что у 31-летней женщины нет водительских прав, она не умеет водить машину и попросила своего знакомого Р.К., 1988 года рождения, научить ее водить автомобиль. Мужчина является жителем Ак-Башата, и он согласился, решив выбрать населенный пункт местом, где его приятельница могла бы потренироваться в вождении.



По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 312 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств») и ст. 315 («Допуск к управлению автомототранспортным средством») УК КР. Женщину заключили под стражу, а её знакомый был отпущен на свободу.



Суд признал 31-летнюю Р.Б. виновной по ст. 312 ч. 3 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью») УК КР и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима. Ее 4-летнюю дочь передали под опеку тёти.



Также с обвиняемой взыскана в пользу потерпевшей стороны компенсация морального вреда в размере 500 тыс. сомов.





Владелец «Лексуса», который посадил за руль знакомую, признан виновным по ст. 315 ч. 2 («Допуск к управлению автомототранспортным средством лица, находящегося в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности особо тяжкий вред») УК КР и приговорен к восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.



С него взыскали в пользу потерпевшей стороны компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. сомов.



Источник: АКИpress