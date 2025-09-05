           
Оросбек Айдаров назначен худруком молодёжного театра «Учур»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующий приказ подписали в Минкультуры.

Айдаров Оросбек Бактыкеевич назначен художественным руководителем Государственного молодежного театра «Учур». Соответствующий приказ подписали в Минкультуры.

Ранее он занимал должность худрука Чуйского областного театра музыкальной драмы и сатиры имени Ш. Термечикова.

Оросбек Айдаров родился в 1960 году в селе Төш-Булак Сокулукского района Чуйской области. После окончания средней школы работал чабаном в хозяйстве. В 1983 году окончил Московский институт театрального искусства имени А.В.Луначарского (ГИТИС) по специальности «актёр театра и кино».

Свою творческую деятельность начал в том же году в Иссык-Кульском областном драматическом театре имени К. Жантошева.

Основные этапы трудовой деятельности:

- 1990–1993 годы — актёр Республиканского театра юного зрителя имени Б. Кыдыкеевой;

- 1993–1994 годы — вице-президент Союза театральных деятелей Кыргызстана;

- 1994–2000 годы — замдиректора Кыргызского национального драматеатра имени Т. Абдумомунова;

- 2010 год — директор Иссык-Кульского областного музыкального драмтеатра имени К. Жантошова;

- 2010–2021 годы — директор Чуйского областного музыкального драматического и сатирического театра имени Ш. Термечикова;

- 2021 год — 2 сентября 2025 год. — художественный руководитель того же театра.

Звания и награды:

    • Диплом I степени Президиума театрального общества Киргизской ССР (1994 год);

    • Заслуженный артист Кыргызстана (1996 год);

    • Лауреат премии Ленинского комсомола Кыргызской ССР (1986 год);

    • Лауреат международной премии имени Чынгыза Айтматова (2006 год);

    • Нагрудный знак «Отличник культуры Кыргызской Республики» (2009 год);

    • Нагрудный знак международной организации ТЮРКСОЙ (2024 год).
 

           