В Кыргызстане зарегистрировано около 880 случаев ВИЧ среди детей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Всего умерло 136 детей.

По данным на 1 июля 2025-го, в Кыргызстане зарегистрировано 878 случаев ВИЧ среди лиц до 18 лет, из них 90 процентов — в возрасте до 14 лет. Об этом говорится в материалах Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, 52 процента детей инфицированы парентеральным путем во время получения медицинских услуг в организациях здравоохранения в 2006-2009 годах, 41 процент — вертикальным путем от матери к ребенку, у 7 процентов путь передачи не установлен. Всего умерло 136 детей.

«Случаи внутрибольничного инфицирования детей вызвали общественный резонанс. И многочисленные обращения их родителей в государственные органы привели к принятию нормативного правового акта, предусматривающего выплату единовременной компенсации в размере не менее 100 тысяч сомов, которую уже получили 397 детей. Кроме того, на рассмотрении вопросы предоставления социального жилья и включения этих детей в льготные жилищные программы», — отмечают в МЗ КР.

Все дети, находящиеся на диспансерном учете, получают бесплатную медицинскую помощь, включая антиретровирусную терапию, которой охвачено 95 процентов детей, живущих с ВИЧ.

«Несмотря на достигнутые успехи, семьи продолжают сталкиваться с трудностями в получении устойчивой поддержки, что требует дальнейшей координации усилий со стороны государства и партнеров», — добавляют в министерстве.

Всего в КР зарегистрировано более 14,3 тысячи ВИЧ-инфицированных. Уровень распространенности ВИЧ на 100 тысяч населения наиболее высок в Бишкеке и Оше, а также в Чуйской области. Это объясняется тем, что случаи фиксируются по месту выявления, а не по месту постоянной регистрации, что отражает масштабные внутренние миграционные процессы.

Источник: 24.kg