Из школы №44 Бишкека массово уволились учителя

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Родители жалуются, что половина предметов не проводится

Из школы №44 массово увольняются учителя. Об этом Kaktus.media сообщили родители учащихся.

По их словам, с начала августа уволились более 25 педагогов. Родители отмечают, что у их детей отсутствует половина предметов по расписанию и что учителя не смогли сработаться с новым директором школы.

В департаменте образования мэрии Бишкека прокомментировали Kaktus.media сложившуюся ситуацию. По данным мэрии, из школы уволились не 25 учителей, а 11.

"Из школы №44 с 28 июля по 1 сентября уволились 11 педагогов и 3 сотрудника младшего обслуживающего персонала. Причины разные - по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с переездом в другой город. На сегодняшний день все вакансии укомплектованы педагогами, однако имеются вакантные часы по физике, географии и информатике. Администрация школы ведет работу по привлечению учителей на эти часы", - отмечено в сообщении.

Источник: Kaktus.media



