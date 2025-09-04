Землетрясение произошло в Джалал-Абадской области Кыргызстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В населенных пунктах интенсивность землетрясения составила 2 балла — в селах Сары-Бээ и Арсланбоб.

Сегодня в 15.21 сейсмостанции Института сейсмологии НАН Кыргызской Республики зафиксировали землетрясение силой в эпицентре 3 балла.

По предварительным данным, его очаг находился на хребте Бабаш-Ата: в 17 километрах к северо-востоку от села Сары-Бээ, в 20 километрах к западу от села Арсланбоб и в 50 километрах к северо-западу от Джалал-Абада.

