За незаконный сбор денег в школах Кыргызстана будут увольнять

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Нарушителей будут привлекать к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения

В государственных общеобразовательных организациях Кыргызстана за незаконный сбор денег будут увольнять. Об этом сообщили в пресс- службе Министерства просвещения.

По ее данным, нарушителей будут привлекать к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения. Меры распространяются как на случаи прямого взимания денег, так и на ситуации, когда на учеников и их родителей оказывается моральное или психологическое давление.

Напомним, основанием для запрета стал Указ президента «О мерах по обеспечению государственных гарантий реализации права детей на получение бесплатного школьного образования» от 26 мая 2023 года.

Источник: 24.kg