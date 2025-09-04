В Бишкеке обновляют Международный университет КР: инвестировано 90 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Цель проекта – вывести МУКР на уровень исследовательского университета, способного интегрировать науку, технологии и бизнес.
Директор Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров проверил реализацию проекта государственно-частного партнерства по модернизации Международного университета КР через создание инновационного образовательного кластера. Об этом сообщили в НАИ.
На данный момент модернизировано восточное крыло МУКР, где начал работу Международный инновационный стартап-центр. Обновлены коммунальные сети, ирригационная система, подъездные дороги и прилегающая территория.
Ключевым элементом стало восстановление исторического здания в центре Бишкека, находившегося в аварийном состоянии более 30 лет. Сегодня оно превратилось в инновационный хаб.
Цель проекта – вывести МУКР на уровень исследовательского университета, способного интегрировать науку, технологии и бизнес. Общий объем инвестиций составил более 90 млн сомов, срок соглашения – 25 лет.
Частным партнером выступает «Международная академия образования», готовая внедрять пилотные образовательные инициативы.
Источник: economist.kg