В Балыкчы государству возвращен участок «Рыбачинского госагропрома»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках реализации государственной политики по возвращению в государственную собственность незаконно приватизированных земельных участков, осуществлялась проверка правомерности приватизации земель и имущественных комплексов «Рыбачинского госагропромома».

В ходе проверки установлен факт незаконного получения лицом государственного акта о праве частной собственности на земельный участок, со строениями в виде базы со складскими зданиями и сооружениями, площадью 1,3 га, расположенный на территории г.Балыкчы Иссык-Кульской области.

Установлено, что «Рыбачинский госагропром», не имея на то законных оснований, распоряжаясь государственным имуществом, передает его в собственность третьим лицам, оформив это договором от 1992 года в нарушение законодательства КР.

По итогам следственно-оперативных мероприятий, земельный участок и имущественные комплексы возвращены и поставлены на баланс мэрии г.Балыкчы.