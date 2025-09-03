Айбек Джунушалиев прокомментировал стиль работы Женишбека Токторбаева

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мой стиль и методы работы немного другие.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал деятельность мэра Оша Женишбека Токторбаева.

В подкасте SO SOOOP ведущий отметил, что за короткий период Женишбек Токторбаев и бывший мэр Балыкчы Султан Кермалиев стали популярными, и поинтересовался мнением Джунушалиева о таком стиле работы, публичности и ведении социальных сетей.

"Я не могу давать оценку. Они прежде всего должностные лица, которые были назначены главой государства. Мое личное отношение - неважно, какого цвета кошка, если она ловит мышей. Сегодня тот стиль, который выбрал Жениш Токторбаев, дает результат. Почему бы и нет?

Говорят: век живи - век учись. Я тоже сегодня, в процессе своей деятельности, должен учиться. Я некоторые вещи смотрю и думаю, что надо перенимать и, возможно, получать опыт от этого. Но понимаете, идет перегиб в сторону общественного мнения. Я всю свою жизнь шел как госслужащий. Вся моя работа связана с принятием решений. Я знаю, какова ответственность за каждое сказанное слово, потому что это обязательства. Не должно быть такого, что сегодня сказал одно, а завтра забыл.

Мой стиль и методы работы немного другие. Я больше позиционирую себя как человека, который долгое время был на госслужбе. Но я просматриваю социальные сети, хотя я не представлен в Instagram и Facebook. Мне иногда даже Facebook тяжело просматривать, потому что там нужна регистрация", - сказал мэр Бишкека.

