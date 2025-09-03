На набережной реки Аламедин в Бишкеке сносят 11 кафе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Они установлены на частной территории, что подтверждено Государственным актом.

В Бишкеке на пересечении улицы Т.Айтматова и проспекта Чуй начался снос 11 точек быстрого питания.



Как сообщила пресс-служба мэрии, они установлены на частной территории, что подтверждено Государственным актом.



Однако, как отметили в мэрии, проверка Управления по контролю за землепользованием выявила нарушение: часть павильонов незаконно расширена на муниципальную территорию вдоль реки Аламедин. Самовольное увеличение заняло 368 кв.м. Кроме того, постройки создают риск обрушения в реку.



По факту нарушения составлен административный протокол согласно статье 149 Кодекса о правонарушениях. Владельцу назначен штраф в размере 30 тыс. сомов.



Чтобы устранить нарушение и предотвратить возможную опасность, УКЗ приступило к демонтажу незаконных сооружений.

Источник: АКИpress

