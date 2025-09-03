В Кыргызстане хотят ужесточить наказание за пьяную езду

Бишкек, "САЯСАТ.KG". МВД разработало поправки в законодательство

В Кыргызстане хотят ужесточить наказание за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. МВД разработало поправки в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях КР.

Согласно документу, предлагаются следующие изменения в Кодекс о правонарушениях:

— за пьяное вождение — лишение прав на два года (сейчас один год — прим. ред.) и арест на десять суток (сейчас три);

— за повторное нарушение после истечения срока предыдущего взыскания — лишение прав на четыре года с временным изъятием авто.

Также предлагается за отказ водителя от прохождения медосвидетельствования лишать прав на два года. Сейчас это грозит арестом на трое суток. Если у водителя нет прав, то ему будет грозить арест на 15 суток.

Также предлагается внести поправки в Уголовный кодекс, согласно которым, водитель не будет освобождаться от уголовной ответственности если, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, нанес легкий или тяжкий вред здоровью другим участникам дорожного движения (умышленно или по неосторожности); если действия пьяного водителя привели к гибели человека.

В зависимости от последствий, виновнику будет грозить лишение свободы до 12 лет и штраф от 20 до 50 тысяч сомов. А также лишение прав.

Лишение водительских прав будет обязательным — до 12 лет в зависимости от тяжести последствий.

Кроме того, предлагается исключить пробацию для осужденных по таким видам преступлений, а также сделку о соглашении с пострадавшими.

Источник: vesti.kg



