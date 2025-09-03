В ОАО «Аэропорты Кыргызстана» сменился член правления - директор по производству

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ОАО «Аэропорты Кыргызстана» произошли изменения в составе правления.



Как сообщает Кыргызская фондовая биржа, с 1 сентября 2025 года полномочия члена правления-директора по производству Шамшиева Жаната Абдилсаитовича прекращены.



На его место назначен Джаткамбаев Талайбек Батырбекович, занявший ту же должность.



Решение принято советом директоров компании 29 августа 2025 года. Доля участия обоих руководителей в уставном капитале отсутствует.



Справка



Ж.Шамшиев 22 октября 2024 г. решением совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас» был избран членом правления – директором по производству ОАО «Международный аэропорт «Манас».



Т.Джаткамбаев работал начальником информационно-аналитического отдела дирекции авиационной безопасности и режима в ОАО «Международный аэропорт «Манас» по состоянию на май 2018 года.

Источник: tazabek.kg