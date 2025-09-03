Мэр Джалал-Абада предложил изменить название города

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стало известно, что депутаты городского кенеша единогласно поддержали инициативу.

Мэр Джалал-Абада Эрнисбек Ормокеев предложил переименовать город. Об этом сообщается на официальной странице полномочного представительства президента в Джалал-Абадской области в Facebook.

По данным полпредства, с такой инициативой градоначальник выступил сегодня, 3 сентября, на внеочередной сессии городского кенеша. Он предложил изменить название города с Джалал-Абада на Манас.

Отметим, что законопроект о переименовании города теперь будет рассмотрен в Жогорку Кенеше и вступит в силу после подписания президентом.

Источник: kaktus.media