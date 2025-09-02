В Бишкеке завершили строительство нового скотного рынка: Его откроют 6 сентября

На пересечении улицы Юбилейной и Северной объездной дороги завершается строительство нового скотного рынка, соответствующий требованиям ветеринарных охранных зон. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.



Площадь рынка составляет 4 гектара. Он рассчитан на содержание до 1500 голов крупного и 6000 голов мелкого рогатого скота.



Кроме того, предусмотрено создание 300 рабочих мест. На территории возведены хозяйственные сараи, построена столовая площадью 360 кв.м, а также продолжаются работы по строительству скотобойни.



Открытие нового рынка запланировано на 6 сентября.



С сегодняшнего дня продавцы скотных рынков могут размещаться и постепенно переезжать на новую территорию. В настоящее время полностью переехал рынок «Пригородный», продолжается переезд рынков «Жантай», «Старый Толчок» , «Расул-Ата» и др.

Источник: АКИpress

