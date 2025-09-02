Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Особое внимание намерены уделять грубым нарушителям, создающим аварийные ситуации.

Проверка знаний Правил дорожного движения для нарушителей откладывается на короткий срок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД.

С 1 сентября 2025 года инспекторы должны были проверять знания ПДД у водителей прямо на месте остановки. В случае провала водителей планировалось временно лишать прав и направлять на пересдачу экзамена. Соответствующее поручение ранее дал президент Садыр Жапаров.

Для реализации поручения была создана межведомственная комиссия, которая подготовила изменения в Кодекс о правонарушениях. «В скором времени мы направим поправки в администрацию президента», — сказал он.

Он отметил, что проверка будет проходить в электронном виде для исключения коррупции. Особое внимание намерены уделять грубым нарушителям, создающим аварийные ситуации.

«Если водитель не пройдет проверку, его направят на экзамен в Госагентство по регистрации транспорта и водительского состава. В случае если в течение двух месяцев экзамен не будет сдан, мы подадим на лишение прав», — уточнил представитель ГУОБДД.

В пресс-службе добавили, что инспекторы приступят к проверкам в ближайшее время.

Источник: 24.kg