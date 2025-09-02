Глава ЦИК: Мы готовы к досрочным выборам в ЖК, но решение за парламентом

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Очередные выборы в ЖК назначены на ноябрь 2026 года, но слухи о возможном самороспуске парламента не утихают

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов (ЦИК) готова к выборам в Жогорку Кенеш в случае их досрочного проведения. Об этом на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту сказал глава ЦИК Тынчтыкбек Шайназаров.

Однако он отметил, что только Жогорку Кенеш может принять решение о досрочных выборах.

«Во исполнение требований Конституционного закона о выборах, на 90% все положения были приведены в соответствие. Мы должны быть готовы к выборам, когда бы они ни проводились. И сейчас работа продолжается. Предстоящие выборы парламента будут по новой системе. В этом плане мы работаем совместно с нашими южнокорейскими коллегами. На сегодняшний день порядка 40 специалистов работают, мы должны быть готовы всегда», — сказал Шайназаров.

Отметим, очередные выборы в Жогорку Кенеш назначены на ноябрь 2026 года. Однако слухи о самороспуске парламента муссируются уже давно.

В начале июля зампред кабмина Эдиль Байсалов опроверг слухи о проведении досрочных выборов в Жогорку Кенеш, назвав их беспочвенными.

Источник: vesti.kg



