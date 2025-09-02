Президент вернул с возражениями законопроект о привилегиях для экс-спикеров ЖК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Если принять закон, то и другие ведомства начнут просить привилегии для своих бывших руководителей»

Садыр Жапаров вернул с возражениями в Жогорку Кенеш законопроект о привилегиях для экс-спикеров парламента. Об этом стало известно сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

В документе говорится, что, согласно Конституции КР, нет статуса экс-спикера Жогорку Кенеша, и что только экс-президент имеет статус и дополнительные права.

«Если такой закон будет принят, то и другие ведомства начнут просить статус и привилегии для своих бывших руководителей. Также закон потребует дополнительные средства из республиканского бюджета. На 2026-2027 годы такие расходы не предусмотрены», - говорится в возражении президента, пишет АКИpress.

Напомним, в мае этого года депутаты Жогорку Кенеша приняли поправки в Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша» во втором и третьем чтениях.

Законопроектом предлагается предоставить экс-торага Жогорку Кенеша и его супруге (супругу) право на получение дипломатического паспорта, права на бесплатные медицинские услуги, а также на бесплатное пользование залами для официальных лиц и делегаций аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций. Инициаторы считают, что предоставление дополнительных прав экс-торага Жогорку Кенеша будет способствовать обеспечению его активному участию в общественной и политической жизни страны и обеспечения стабильности политической системы.

Ранее в кабинете министров дали отрицательное заключение по законопроекту. «Создание отдельного статуса и привилегий для экс-торага ЖК может противоречить принципу равенства всех перед законом», — подчеркнули в кабмине.

Однако, несмотря на возражения, депутаты продолжили рассмотрение законопроекта.

Источник: vesti.kg