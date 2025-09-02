В Бишкеке 13-летняя девочка совершила суицид

В Бишкеке возле многоэтажного дома по ул.Ибраимова обнаружили труп несовершеннолетней. Информацию редакции «Сводка АКИpress» подтвердили в пресс-службе УВД Свердловского района.



Вызов в милицию поступил 2 сентября примерно в половине седьмого утра. На место прибыла следственно-оперативная группа Свердловского РУВД и установила личность покойной. Ею оказалась Ж.Ж., 2012 года рождения. По предварительным данным, подросток совершила суицид.



В рамках доследственной проверки назначены экспертизы.

Источник: АКИpress